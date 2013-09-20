В Уряді кажуть, що Росія припинила додаткові перевірки на митниці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян журналістам у Москві після засідання Економради СНД.

«Вони (російська сторона) сказали, що вони перейшли в штатний режим. Тобто сьогодні митниця пропускає наші товари без додаткового огляду, як і було до 14 серпня», - сказав він.

За словами Мунтіяна, українська сторона працює над питанням, щоб такі випадки більше не повторювалися, оскільки це завдає збитків.

«Я вчора сказав (російській стороні на переговорах - УНІАН), що для нас це була НП», - наголосив Урядовий уповноважений.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час заблокувало поставки товарів із України.

У російському кабінеті міністрів відзначили, що рішення на рівні уряду Росії щодо врегулювання імпорту українських товарів не приймалися. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми в торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.

20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії повідомила про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів. Разом з тим, 21 серпня начальник Білгородської митниці на російсько-українському кордоні генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков заявив російським ЗМІ, що митниця "працює в колишньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю щодо українських товарів". "Вказівок про скасування режиму поки що не надходило", - повідомив начальник митниці.