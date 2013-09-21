Радник Путіна: Азаров попередив Європу про демонтаж української ГТС

Про це в коментарі УНІАН заявив радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв.

"Нарікання Миколи Яновича Азарова я сприйняв як глибоке розчарування рішенням, яке Україна прийняла, увійшовши до європейського енергетичного співтовариства. Він, по суті, пояснив, що Україна нічого від цього не придбала, а втратила 40% транзиту, зіткнулася з тим, що РФ стала будувати обхідні шляхи по газопроводах", - заявив він.

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За словами Глазьєва, це говорить про те, що голова українського уряду розуміє: потрібних обсягів газу не буде: "Вони всі підуть по Північному і Південному потоку".

"Микола Азаров, як я зрозумів, просто попередив Європу, що ГТС України теж скорочуватиметься і, по суті, демонтуватиметься. Тому що підтримувати напівпорожню трубу - справа дуже дорога", - сказав він.