Над Львівщиною пронісся ураган (фото)
01:40, 24 вересня 2013Суспільство
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23 вересня близько 18:00 у Самборі Львівської області пройшов ураган.
Сильний вітер з дощем повалив 47 дерев та пошкодив покриття на 8-ми будинках
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на облуправління ДСНС.
Сильний вітер з дощем повалив 47 дерев та пошкодив покриття на 8-ми будинках.
На 24 вересня в Україні оголошено штормове попередження
Двоє осіб звернулись у медичні заклади із травмами.
В Самборі пройшов ураган
"До проведення невідкладних робіт залучено два відділення рятувальників ДПРЧ-14 Самбора. Рятувальники за допомогою бензопил проводять порізку повалених дерев", - йдеться у повідомленні
На 24 вересня в Україні оголошено штормове попередження.
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