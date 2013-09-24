Над Львівщиною пронісся ураган (фото)

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на облуправління ДСНС.

Сильний вітер з дощем повалив 47 дерев та пошкодив покриття на 8-ми будинках.

Двоє осіб звернулись у медичні заклади із травмами.

"До проведення невідкладних робіт залучено два відділення рятувальників ДПРЧ-14 Самбора. Рятувальники за допомогою бензопил проводять порізку повалених дерев", - йдеться у повідомленні

На 24 вересня в Україні оголошено штормове попередження.