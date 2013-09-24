Дощі можуть позбавити українських фермерів мільйона тонн соняшнику

Про це йдеться в повідомленні прес-служби асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), переданому УНІАН.

«За умови, якщо соняшник «простоїть» у полі ще два тижні, варто чекати суттєвих втрат як даної культури і до 1 млн. тонн фізичних втрат», - сказано в повідомленні.

Що стосується кукурудзи, то в УКАБ вважають, що уповільнення осінньо-польових робіт може призвести до того, що аграрії не встигнуть її зібрати і будуть змушені залишити на зиму в полях.

Крім того, в асоціації відзначають, що зниження темпів збору також тягне за собою уповільнення сівби озимих культур, внаслідок чого 30-35% озимих можуть погано перенести зимівлю.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, внаслідок тривалого випадання опадів на полях зафіксовані випадки загнивання соняшнику, погіршення якості його насіння і, як результат, зниження врожайності цієї культури.

За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, урожай соняшнику в Україні в 2013 році може становити 8,5 млн тонн, Мінсільгосп США оцінює валовий збір цієї культури на рівні 11,5 млн тонн.

На 20 вересня збір соняшнику проведено на 1,9 млн га, намолочено 3,3 млн. тонн за врожайності 17,6 ц/га (у 2012 р. - 15 ц/га), кукурудзу зібрано на площі 399 тис. га, намолочено 1,96 млн. тонн за врожайності 49,2 ц/га (у 2012 р. – 36,3 ц/га).