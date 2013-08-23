У Корнацького заявляють, що міліція заважає їм збирати соняшник

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Корнацького.

"Сьогодні зранку міліція знову приїхала на поля "Агрофірми Корнацьких", щоб не давати збирати врожай соняшника", повідомляє підприємство.

За інформацією співробітників агрофірми, сьогодні правоохоронці будуть не лише намагатися зупиняти комбайни, а й арештовувати комбайнерів, які вийшли у поле, виконуючи прямий письмовий наказ в.о. генерального директора підприємства Володимира Бойка.

При цьому показово, що до самого Бойка ніхто не звертався, жодних постанов або рішень суду не надавав, міліціонери разом із судовим виконавцем просто приїхали у поле і почали зупиняти техніку та залякувати простих робітників.

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"Вже зараз у поля підтягуються мешканці Чаусова-2, щоб не допустити міліцейського свавілля", - повідомляє агрофірма.

Як повідомляв УНІАН, у липні під час збору зерна, сталася спроба силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області).

Коли охорона та співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, тоді ті відкрили вогонь із помпової рушниці, одному із працівників поцілили в пах, ще одному – в голову.

Корнацький заявив, що нападом на його фірму керує особисто губернатор Миколаївської області Круглов, який у свою чергу у всіх інтерв'ю стверджує, що ТОВ «Агрофірма Корнацьких» захопила землю в селі Чаусове-2 Первомайського району незаконно.

Довідка УНІАН. Аркадій Корнацький - кандидат у мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.

У ніч на 2 листопада 2012 року після первинного підрахунку голосів в 132-му окрузі, коли лідирував представник опозиції Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силоміць виводили присутніх із приміщення ОВК, били шибки.

5 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132.