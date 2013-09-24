Ігор Коломойський заперечив чутки про продаж медіагрупи "1+1"

Сьогодні, 24 вересня, Ігор Коломойський заперечив чутки, тиражовані низкою українських ЗМІ, про плани продати "1+1 Медіа".

«Пропозицій про купівлю не надходило, але навіть якби вони й були - ця компанія не продавалася, не продається і продаватися не буде», - говоритися в повідомленні, яке знаходиться у розпорядженні УНІАН.

Довідка. «1+1 Медіа» - один з найбільших медіа-холдингів в Україні. Група об'єднує 5 телеканалів - 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International і ряд інших медіа-активів.