Ігор Коломойський заперечив чутки про продаж медіагрупи "1+1"
15:34, 24 вересня 2013Суспільство
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Бізнесмен повідомив, що не буде продавати компанію "1+1 Медіа", навіть якщо йому надійде пропозиція про покупку.
Група об'єднує 5 телеканалів
Сьогодні, 24 вересня, Ігор Коломойський заперечив чутки, тиражовані низкою українських ЗМІ, про плани продати "1+1 Медіа".
«Пропозицій про купівлю не надходило, але навіть якби вони й були - ця компанія не продавалася, не продається і продаватися не буде», - говоритися в повідомленні, яке знаходиться у розпорядженні УНІАН.
Довідка. «1+1 Медіа» - один з найбільших медіа-холдингів в Україні. Група об'єднує 5 телеканалів - 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International і ряд інших медіа-активів.
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