На Київщині все село стало на захист чоловіка, який вбив міліціонера (відео)

Так у вівторок постановив Вищий спецсуд із розгляду кримінальних справ. Він відхилив касаційну скаргу адвокатів. Убивство сталося два роки тому.

Мати засуджено вважає вирок несправедливим. У вересні 2011 в Семиполках неподалік Києва сталося резонансне убивство. Місцевий житель біля кафе впритул вистрелив у дільничного з рушниці, той помер. Але щойно Запорожця затримали, то усе село прийшло під відділок відстоювати його, повідомляє ТСН.

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Про Віталія говорили лише хороше, а про його жертву - ні. Тоді зʼясувалось, що село давно потерпало від міліціонера Симоненка: були скарги, про це свідки казали і у суді. Той, мовляв, чіплявся до жінок, проявляв свавілля, ображав і самого Запорожця. У ніч вбивства - навіть вдарив.

Люди казали, що чоловіка до того пострілу просто довели. Так у селі думають і досі. Селяни давали гроші на адвоката, збирали підписи на захист чоловіка і ходили на засідання. Та суд визнав Віталія Запорожця винним у навмисному вбивстві.

На учорашнє засідання вищого спецсуду Віталія Запорожця не доставили. Та ще під час розгляду апеляції він висловив свою позицію. Учора адвокати наполягали, що покарання Запорожцеві треба помʼякшити, бо він діяв у стані крайньої необхідності. Проте прокуратура стояла на своєму. Суд пристав на бік обвинувачення.

За ці два роки в селі нічого не змінилось, кажуть місцеві. Лишень дільничні тут не затримуються. Мати засудженого в колонію до сина їздить рідко, бо обидвоє це важко переживають. Та каже, що селяни про Віталія не забувають. Наступний крок у справі - це Верховний суд і адвокати Запорожця і далі оскаржуватимуть рішення судів.