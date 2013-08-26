У Донецьку вбили міліціонера, який працював в аеропорту

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, сьогодні, 26 серпня, о 02.25 до чергової частини Київського районного відділу міліції м. Донецька з «швидкої допомоги» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Університетській із слідами насильницької смерті виявлено труп невідомого молодого чоловіка. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено особу вбитого – співробітник Лінійного відділу міліції в аеропорту Донецьк.

На місці працюють фахівці ГУМВС України в Донецькій області і Донецького міського управління міліції. З'ясовуються причини події, а також вживаються заходи до встановлення осіб, які скоїли злочин.