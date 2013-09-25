Потенціал російської економіки вичерпано - S&P

У доповіді компанії зазначається, що зростання ВВП Росії за підсумками поточного року сповільниться до 2% , у ​​порівнянні з 3,4% в 2012 році та 4,3% в 2011 році, повідомляють “Вести Економика”.

"Однією з причин зниження росту ВВП є те, що погіршення економічної ситуації в єврозоні та інших країнах обумовлює зниження попиту на російський експорт, особливо нафту, газ та інші сировинні товари. При цьому російська економіка відчуває дефіцит інвестицій у нові виробничі потужності значної за розміром видобувної промисловості" , - наголошується доповіді S&P.

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Крім цього експерти вказують, що негативно позначається на зростанні економіки Росії відтік приватного капіталу, який досягає доволі значних розмірів, оскільки діловий клімат стримує залучення як внутрішніх, так й іноземних інвестицій.

У доповіді також говориться про поступове ослаблення економіки, з 2012 року спостерігається зростання інфляції. За підсумками першого півріччя 2013 року інфляція становила в середньому 7,1%, що набагато вище за цільове значення, встановлене Банком Росії (5-6% у 2013 році). Водночас рівень безробіття (5,3% у липні 2013 року) залишався рекордно низьким.

"Ці фактори, а також скорочення профіциту торговельного балансу дозволяють зробити висновок про те, що російська економіка працює майже на межі свого потенціалу", - вважають експерти.