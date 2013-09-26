Венесуела отримала від Китаю $50 млрд за п'ять років

"Ці кошти були надані на спеціальних умовах для Венесуели, на кращих умовах фінансування з тих , що можна отримати на міжнародному ринку ", - наводять венесуельські ЗМІ слова Мадуро. Він зазначив , що це вкладається в логіку відносин, що встановилися за останні роки між Пекіном і Каракасом, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося, що в створений в 2007 році китайсько - венесуельський фонд співробітництва Китай направив 36 мільярдів доларів. За рахунок цих коштів реалізується в загальній складності 201 проект. Наприкінці серпня 2013 міністр нафти Венесуели Рафаель Рамірес заявив, що венесуельська нафтова держкомпанія PDVSA виплатила 20 мільярдів доларів у рахунок погашення внеску КНР, зробленого в цей фонд .

В основному оплата йшла за рахунок поставок нафти і нафтопродуктів з Венесуели в Китай. Обсяги цих поставок становлять зараз 640 тисяч барелів нафти на день, з яких більше 260 тисяч барелів спрямовуються на погашення китайського внеску.