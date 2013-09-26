Венесуела отримала від Китаю $50 млрд за п'ять років
Обсяг фінансування Венесуели Китаєм за п'ять років склав 50 мільярдів доларів, повідомив венесуельський президент Ніколас Мадуро.
"Ці кошти були надані на спеціальних умовах для Венесуели, на кращих умовах фінансування з тих , що можна отримати на міжнародному ринку ", - наводять венесуельські ЗМІ слова Мадуро. Він зазначив , що це вкладається в логіку відносин, що встановилися за останні роки між Пекіном і Каракасом, передає РІА Новости.
Раніше повідомлялося, що в створений в 2007 році китайсько - венесуельський фонд співробітництва Китай направив 36 мільярдів доларів. За рахунок цих коштів реалізується в загальній складності 201 проект. Наприкінці серпня 2013 міністр нафти Венесуели Рафаель Рамірес заявив, що венесуельська нафтова держкомпанія PDVSA виплатила 20 мільярдів доларів у рахунок погашення внеску КНР, зробленого в цей фонд .
В основному оплата йшла за рахунок поставок нафти і нафтопродуктів з Венесуели в Китай. Обсяги цих поставок становлять зараз 640 тисяч барелів нафти на день, з яких більше 260 тисяч барелів спрямовуються на погашення китайського внеску.