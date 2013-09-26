У Луганській області застрелився міліціонер

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

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За її словами, тіло виявив син міліціонера. Загиблому було 37 років, у нього залишилася дружина і двоє дітей.

«На даний момент з'ясовуються мотиви скоєного. На місці працюють співробітники обласної прокуратури, міліції. В руці у загиблого був пістолет. Постріл було зроблено в скроню», - повідомила Погукай.