У Луганській області застрелився міліціонер
12:57, 26 вересня 2013Суспільство
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У Сєверодонецьку Луганської області в середу, 25 вересня, у себе на дачі застрелився міліціонер
Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.
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За її словами, тіло виявив син міліціонера. Загиблому було 37 років, у нього залишилася дружина і двоє дітей.
«На даний момент з'ясовуються мотиви скоєного. На місці працюють співробітники обласної прокуратури, міліції. В руці у загиблого був пістолет. Постріл було зроблено в скроню», - повідомила Погукай.
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