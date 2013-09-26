Чемпіона України з регбі вбили через стареньку машину

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, на тілі загиблого спортсмена було 5 вогнепальних поранень.

«Встановлено, що він мав намір продати свій мікроавтобус марки «Фольксваген». Перед тим, як телефонний зв'язок із ним обірвався, повідомив дружині, що збирається зустрітися з потенційним покупцем. Під підозру потрапила людина, яка в останні дні цікавилася продажем мікроавтобусів білого кольору саме цієї марки й року випуску», - повідомили у відділі.

В Одесі та області було оголошено план «Перехоплення», велися пошуки мікроавтобуса, який вбивця після скоєння злочину заховав. У ході оперативно-розшукових заходів автомобіль виявили неподалік від того місця, де був знайдений труп загиблого. Зловмисник заховав машину в дворі між висотними будинками, серед зелених насаджень. Крім того, встиг змінити на автомобілі номерні знаки – одеські на миколаївські, зняті з мікроавтобуса родича.

«При огляді автомобіля в салоні виявили сліди від куль. Було ясно, що незабаром підозрюваний прийде, щоб забрати вкрадений автомобіль. Чоловік з'явився близько п'ятої години ранку. Він кілька разів оглядав місце здалеку, але завдяки професійним діям співробітників міліції, не запідозрив, що на нього чекають. Сів у машину й поїхав. Враховуючи, що зловмисник міг бути озброєний, його не затримували у дворі будинків, де припарковано багато автомобілів, і де почали виходити на роботу громадяни", - розповіли в міліції.

Пізніше підозрюваний, намагаючись відірватись від переслідування, не справився з керуванням і врізався в дерево, після чого був затриманий.

Зловмисник - житель Миколаївської області - розповів, що заховав пістолет і мобільний телефон потерпілого вдома, в Миколаєві. Речові докази було вилучено в ході санкціонованого обшуку.

Як стверджують у міліції, підозрюваний зізнався, з якою метою скоїв злочин. У Миколаєві він знайшов оголошення про продаж подібного автомобіля з документами на нього за невелику суму грошей, оскільки машина була в дуже поганому стані. Він вирішив викрасти такий же автомобіль, але новіший, поміняти номери й користуватися документами на старе авто. Пістолет ТТ, що став знаряддям вбивства, він купив ще в 1990-х роках у Миколаєві.

Суд визначив затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Стосовно зловмисника почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, чемпіон України з регбі 2007 року 31-річний Олексій Зибало був виявлений мертвим 20 вересня на вулиці Гастелло, в санітарній зоні міжнародного аеропорту «Одеса». На тілі були сліди вогнепальних поранень.

24 вересня міліція затримала підозрюваного.

Зибало виступав за команду «КРЕДО-1963» до 2007 року, останнім часом займався приватними перевезеннями на старому мікроавтобусі. Як повідомили в клубі, Зибало був майстром спорту, фізично дуже міцним (зріст 1 м 88 см, вага 120 кг), водночас – добродушним і веселим.