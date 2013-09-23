В Одесі шукають убивць чемпіона України з регбі

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Одеській області, тіло Зибала було знайдено у приватному секторі - на вулиці Гастелло, у санітарній зоні міжнародного аеропорту «Одеса» 20 вересня.

Як пояснили в управлінні, на 31-річному чоловікові були штани, куртка і сорочка.

«Судово-медичним експертам, які прибули на місце події, довелося зняти одяг, що виявити характер смертельних поранень, а також, можливо, залишені сліди на одязі. Тому спочатку з'явилася версія про те, що загиблого був знайдено голим», - розповіли в управлінні.

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Зибало, який виступав за команду «КРЕДО- 1963» з 2007 року, останнім часом займався приватними перевезеннями на старому мікроавтобусі Volkswagen Transporter. Передбачається, що саме на ньому могли зникнути підозрювані, оскільки автобус поки що не знайдено.

Міліцейський план «Перехоплення» результатів не дав.

Розглядається кілька версій вбивства, серед яких - пограбування і те, що спортсмен міг стати мимовільним свідком злочину.

Розслідування кримінальної виробництва, розпочатого за фактом умисного вбивства, контролює прокуратура.

Як повідомили в клубі «КРЕДО- 1963», Зибало був майстром спорту, фізично дуже міцним (зріст 1 м 98 см, вага 120 кг), у той же час - доброзичливим і веселим.

Сьомий тур аматорської першості Одеси з регбі-7, у зв'язку з трагічною загибеллю гравця «КРЕДО- 1963» Зибала 22 вересня було перенесено.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Одесі на вулиці Гастелло