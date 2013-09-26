Офіційний курс валют на 27 вересня
19:36, 26 вересня 2013Суспільство
581 0
Нацбанк встановив курс гривні
Курс валют НБУ
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют
На тему: Валютні перекази по Україні тепер будуть нараховувати тільки в гривнях
100 USD США - 799.3000 (на 26 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1078.9751 (на 26 вересня - 1079.3747)
10 RUR - 2.4843 (на 26 вересня - 2.5030)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter