Офіційний курс валют на 27 вересня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют

На тему: Валютні перекази по Україні тепер будуть нараховувати тільки в гривнях

100 USD США - 799.3000 (на 26 вересня - 799.3000)

100 EUR - 1078.9751 (на 26 вересня - 1079.3747)

10 RUR - 2.4843 (на 26 вересня - 2.5030)

Всі курси валют на 27 вересня