В Україні хочуть впровадити електронні податкові перевірки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Міністерство розробило відповідний проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого впровадження електронного сервісу і здійснення електронних перевірок», який передбачає механізм реалізації електронних перевірок, визначає права і обов'язки платників і податкових аудиторів.

Сервісом «електронна перевірка» з 1 січня 2014 року зможуть скористатися платники єдиного податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Міндоходів розраховує, що з 1 січня 2015 року послуга стане доступною для всіх представників малого і середнього бізнесу, що працюють за загальною системою оподаткування. А з 1 січня 2016 року - для всіх категорій платників податків. Міністерство пояснює, що таке поетапне впровадження необхідне для адаптації підприємців, а також для обліку всіх технічних деталей процесу.

Згідно з повідомленням, Міндоходів пропонує законодавчо врегулювати питання проведення контролюючими органами електронних перевірок даних, зазначених у податкових деклараціях і електронних документах платника податків.

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Прес-служба відзначила, що такі перевірки проводитимуться за заявою платника податків, який має повідомити про це за 10 днів до територіального органу Міндоходів.

Крім того, акт перевірки може бути складено у формі електронного документа і направлено засобами електронного зв'язку платнику податків.

«Пропонуючи таку форму контролю, ми, по-перше, хочемо заощадити час платників податків, зробити державний аудит необтяжливим для них. По-друге, ми орієнтуємося на мінімізацію персонального контакту між платником і державою, зниження ролі людського чинника», - цитує прес-служба міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними міністерства, існуюча інфраструктура електронного документообігу дозволить перейти на дистанційний аудит без додаткових витрат для бюджету і для платників податків.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викоренити корупцію у сфері сплати податків.

Довідка УНІАН. 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав указ про створення Міністерства доходів і зборів України на базі Державної податкової і Державної митної служби. 18 березня 2013 року Президент підписав Положення про міністерство, поклавши на нього обов'язок із адміністрування податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок, а також підпорядкувавши Міндоходів податкову міліцію.