Названо найдорожчі бренди світу

Згідно з рейтингом консалтингового агентства Interbrand, вартість бренду Apple становить 98,315 мільярда доларів, що на 28 % більше, ніж року тому , повідомляється на сайті агентства. Друге місце зайняла компанія Google, вартість бренду якої визначена в 93,291 мільярда доларів, на 34 % дорожче, ніж у 2012 році.

При цьому Coca - Cola вперше за останні десять років втратила перше місце за вартістю бренду, а Google раніше ніколи не піднімалася так високо, повідомляє Digit.ru.

Цього року до десятки найдорожчих брендів увійшли шість IT -компаній. Крім вищезазначених Apple і Google, бренди IBM , Microsoft , Samsung і Intel були оцінені приблизно в 78 мільярдів, 60 , 40 і 37 мільярдів доларів відповідно. Компанія Interbrand утворена в 1974 році і спеціалізується на бренд- консалтингу. Оцінка вартості брендів компаній проводиться Interbrand за власною методикою.