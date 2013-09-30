Siemens звільняє 15 тисяч співробітників

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, яке цитує офіційну заяву представників компанії.

Серед співробітників, що працюють в самій Німеччині, під скорочення потраплять 5 тисяч осіб. Серед них дві тисячі працюють у промисловому секторі, 1,4 тисячі в енергетичному і ще стільки ж у сфері міської інфраструктури.

Як уточнили керівники концерну, частину звільнених переведуть до інших підрозділів. Також менеджери Siemens зазначили, що перед рішенням про скорочення вони зустрічалися з представниками робітників і узгодили з ними свої плани.

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Як зазначає Lenta.ru, масові скорочення дозволять німецькому концерну заощадити в 2014 році 6 мільярдів євро. Це пов'язано з погіршенням фінансових показників компанії. Так, прибуток третього кварталу 2012-2013 фінансового року скоротився більш, ніж на третину і становив 1,152 мільярда євро.

Усього в Siemens, яка є однією з найбільших компаній Європи, працюють 370 тисяч осіб. Канцлер ФРН Ангела Меркель називає її локомотивом німецької економіки. Концерн серед іншого виробляє електроніку, медичне обладнання, транспортні засоби та апаратуру для електростанцій.

Довідка УНІАН. Siemens AG (нім. Siemens Aktiengesellschaft ) - німецький транснаціональний концерн, що працює в області електротехніки, електроніки, енергетичного устаткування, транспорту, медичного обладнання та світлотехніки, а також спеціалізованих послуг у різних областях промисловості, транспорту та зв'язку. Штаб-квартири концерну розташовані у Берліні та Мюнхені.