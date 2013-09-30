Сноуден включений до шорт-лісту премії Сахарова

Таке рішення ухвалене за підсумками закритого голосування, яке провели в ході спільного засідання в Брюсселі члени комітетів Європарламенту із закордонних справ і розвитку, а також підкомітету з прав людини, повідомляє РІА Новости.

На тему: У ЄС хочуть нагородити Сноудена премією Сахарова

Претендентами на премію імені Сахарова поряд зі Сноуденом знаходяться ув'язнені білоруські опозиціонери Алесь Бєляцький, Микола Статкевич і Едуард Лобов, а також 15-річна пакистанська активістка Малала Юсуфзаі, поранена пострілом в голову талібами в жовтні 2012 року.

У числі інших кандидатур на здобуття премії спочатку були колишній глава "ЮКОСА" Михайло Ходорковський, правозахисник з Туреччини Ердем Гюндюз, ув'язнені ефіопські журналісти-опозиціонери Рейота Алему і Ескіндер Нега і телепроект CNN Ending Modern-Day Slavery, що розповідає про сучасні форми рабства і торгівлю людьми в різних країнах світу.

Премія імені Сахарова "За свободу думки" встановлена ​​Європарламентом в 1988 році і присуджується щорічно за "досягнення в справі захисту прав людини і його основних свобод, а також за повагу міжнародного законодавства і розвиток демократії". Номінантів на премію імені Сахарова висувають фракції Європарламенту або групи депутатів, які повинні зібрати на підтримку свого кандидата не менше 40 підписів.

Лауреата премії лідери фракцій Європарламенту оголосять 10 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться в листопаді на пленарній сесії асамблеї в Страсбурзі.

Першими лауреатами премії Європарламенту імені Сахарова в 1988 році стали Нельсон Мандела і дисидент часів СРСР Анатолій Марченко, який помер у грудні 1986 року в радянській в'язниці. Грошова частина премії складає 50 тис. євро. Премія імені Сахарова за 2012 рік була присуджена двом іранським опозиціонерам.

Сноуден організував витік у ЗМІ інформації Агентства національної безпеки США і отримав тимчасовий притулок у Росії.