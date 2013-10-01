В Севастополі бомба загрожує Херсонесу та Володимирському собору

Сьогодні з ранку в Севастополі ведуться роботи по знешкодженню радянської глибинної бомби ББ-1. Як розповіли севастопольські рятувальники, її виявили в Карантинній бухті. Поруч з небезпечною знахідкою знаходяться Херсонес, Володимирський собор і приватні житлові будинки, повідомляє Сегодня.

«Ця бомба була призначена для знищення підводних човнів, її вага - 165 кг, вага вибухової речовини - 189 кг. в тротиловому еквіваленті. Радіус розльоту осколків становить 300 метрів, радіус дії гідроударної хвилі - близько 2 кілометрів», - розповіли в міському управлінні ДСНС.

Оскільки поряд з небезпечною знахідкою знаходяться Херсонес, Володимирський собор, приватні житлові будинки, а також територія військової частини Російської Федерації, піротехніки вирішили транспортувати бомбу для знищення в акваторію мису Коса Північна.

«До моменту закінчення спецоперації будуть перекриті території від Карантинної бухти до мису Товстий. Крім того, на момент проведення робіт по знешкодженню авіабомби, зовнішній рейд міста та Севастопольська бухта будуть перекриті для руху всіх видів судів», - підкреслили в ДСНС Севастополя.