На Чернігівщині грабіжник у масці пограбував АЗС

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, 30 вересня у с. Красне Чернігівського району чоловік у масці зайшов на територію АЗС і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів коштами у сумі 25 тис. грн. Після цього зник.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Слідство у справі проводить Чернігівський райвідділ міліції.