Посольство США скорочує роботу в Україні

16:43, 02 жовтня 2013
Суспільство
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Посольство США в Україні скорочує свою роботу на час призупинення роботи уряду Сполучених Штатів Америки.

Джеффрі Пайєтт

Посольство США в Україні скорочує свою роботу на час призупинення роботи уряду Сполучених Штатів Америки. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"На час призупинення роботи уряду США посольство скорочує і свою - у тому числі, спілкування в соцмережах. Не прощаюся, але кажу "побачимося пізніше", - зазначив він.

У своєму іншому записі посол відзначає, що "консульський відділ посольства продовжує працювати: видача віз та послуги американським громадянам за кордоном будуть надаватися".Як повідомляв УНІАН, Федеральні відомства США згортають свою діяльність у зв’язку з проблемами із затвердженням американського бюджету.

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Зокрема, через розбіжності між двома палатами Конгресу США щодо бюджету багато держустанов припинили роботу. Під загрозою вимушеної відпустки опинилися 800 тис. держслужбовців.

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