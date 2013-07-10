Партія Берлусконі просить призупинити роботу парламенту на 3 дні

Партія Сильвіо Берлусконі "Народ свободи" (НС) просить призупинити роботу обох палат національного парламенту на три дні. Про це повідомляє РІА "Новости".

З таким проханням в середу звернулися глави парламентських фракцій НС в Сенаті і Палаті депутатів. Як повідомляє телеканал Rai News24, Ренато Брунетта, який очолює фракцію НС в Палаті депутатів, пояснив, що припинення роботи необхідне, оскільки партія колишнього прем'єр-міністра має намір провести асамблею для обговорення ситуації навколо Берлусконі і справи Mediaset.

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Таке рішення парламентарії від НС ухвалили після рішення Касаційного суду, що є верховним органом італійського правосуддя, провести 30 липня засідання по справі Mediaset, в рамках якої Берлусконі був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Справа Mediaset є одним з найбільш гучних судових процесів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю Берлусконі, який є засновником цієї провідної медійної групи Італії. За версією слідства, керівництво Mediaset в період з 2002 по 2005 рік займалося фінансовими махінаціями при купівлі прав на демонстрацію американських фільмів у Італії. Апеляційний суд Мілана 8 травня підтвердив винесений у жовтні минулого року вирок суду першої інстанції у вигляді чотирьох років ув'язнення, три з яких проте були відразу пробачені згідно закону про амністію від 2006 року. Крім того, згідно з рішенням суду, Берлусконі, який зараз є сенатором, не може обіймати державні посади протягом п'яти років і протягом трьох років керівні посади в компаніях.

Адвокати екс-прем'єра 19 червня подали апеляцію до Касаційного суду на рішення міланського суду другої інстанції. Якщо суд підтвердить вирок, спеціальний орган Сенату повинен буде розглянути питання про позбавлення Берлусконі парламентської недоторканності. У цьому разі колишньому прем'єрові доведеться піти з політики.