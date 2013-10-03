ЗМІ: Тітушко виступить за Україну на Кубку світу зі змішаних єдиноборств
Скандально відомий білоцерківський спортсмен Вадим Тітушко готується до Кубка світу зі змішаних єдиноборств
Вадим Тітушко, якого судили за побиття тележурналістки Ольги Сніцарчук і фотокореспондента Влада Соделя на одному з травневих мітингів опозиції в Києві, готується до Кубка світу зі змішаних єдиноборств, повідомляє Сегодня.
Як розповіла адвокат Тітушка, Оксана Шкода, Вадим виступатиме як представник білоцерківського спортивного клубу у складі збірної України.
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«Кубок відбудеться наприкінці жовтня - початку листопада, а місце проведення поки визначається. Брати участь хочуть спортсмени з багатьох країн», - уточнила Шкода.
Не виключено в тому числі, що змагання выдбудеться в Києві або Ялті.
Нагадаємо, в кінці серпня, після двох місяців засідань, у Шевченківському суді столиці Вадим Тітушко підписав мирову угоду з потерпілими й публічно вибачився перед ними. Суд зобов'язав його виплатити потерпілим по 11 тисяч гривень моральної шкоди.