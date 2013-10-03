ЗМІ: Тітушко виступить за Україну на Кубку світу зі змішаних єдиноборств

Вадим Тітушко, якого судили за побиття тележурналістки Ольги Сніцарчук і фотокореспондента Влада Соделя на одному з травневих мітингів опозиції в Києві, готується до Кубка світу зі змішаних єдиноборств, повідомляє Сегодня.

Як розповіла адвокат Тітушка, Оксана Шкода, Вадим виступатиме як представник білоцерківського спортивного клубу у складі збірної України.

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«Кубок відбудеться наприкінці жовтня - початку листопада, а місце проведення поки визначається. Брати участь хочуть спортсмени з багатьох країн», - уточнила Шкода.

Не виключено в тому числі, що змагання выдбудеться в Києві або Ялті.

Нагадаємо, в кінці серпня, після двох місяців засідань, у Шевченківському суді столиці Вадим Тітушко підписав мирову угоду з потерпілими й публічно вибачився перед ними. Суд зобов'язав його виплатити потерпілим по 11 тисяч гривень моральної шкоди.