Цьогорічний урожай овочів перевищує внутрішню потребу на 2 млн тонн

Окрім того, урожай картоплі перевищить запити ринку втричі. А щоб уникнути сезонного коливання цін, до кінця року необхідно наповнити всі наявні овочесховища. Цьому має сприяти місцева влада. Про це сьогодні під час робочої поїздки до Кіровоградської області заявив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Немає сумнівів, що українцям вистачить цьогорічного врожаю овочів. Складні погодні умови не вплинули на це. До кінця сезону українці планують зібрати близько 10 мільйонів тонн овочів. При цьому внутрішнє споживання коливається на рівні 7 мільйонів тонн. Отже, урожай перевищить внутрішній попит на 2 мільйона тонн. І українці будуть повністю забезпечені вітчизняними овочами», − наголосив Микола Присяжнюк.

Міністр також додав, що схожа ситуація спостерігається і з урожаєм картоплі. Її дефіциту точно не буде, оскільки планується зібрати понад 21 мільйон тонн. Тоді як для внутрішнього споживання необхідно лише 6 мільйонів.

«Ще одне важливе питання, яке безпосередньо впливає на ціну, − це можливості для зберігання зібраного урожаю. Для цього держава продовжує підтримку розбудову овоче- і картоплесховищ. А в Україні основними виробниками овочів та картоплі залишаються селянські господарства. Тому міська влада має їм допомогти, аби до кінця сезону повністю заповнити існуючі сховища», − наголосив Микола Присяжнюк.

Також очільник відомства додав, що стабілізувати ціну на овочі допомагають оптові ринки сільгосппродукції. Адже вони мінімізують націнку посередників, а також мають значні ємності для тривалого зберігання продукції. І на сьогодні вже ведеться робота над відкриттям такого ринку в Кіровоградській області.