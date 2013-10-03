Офіційний курс валют на 4 жовтня
19:39, 03 жовтня 2013Суспільство
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Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : ZN.UA
На 4 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Нацбанк має намір стримувати інфляцію ще 3-5 років
100 USD США – 799.3000 (на 3 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1086.5684 (на 3 жовтня – 1080.2540)
10 RUR – 2.4881(на 3 жовтня – 2.4748).
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