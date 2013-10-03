Офіційний курс валют на 4 жовтня

19:39, 03 жовтня 2013
Суспільство
421 0

Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України.

гривня гроші / Фото : ZN.UA

На 4 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

На тему: Нацбанк має намір стримувати інфляцію ще 3-5 років

100 USD США – 799.3000 (на 3 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1086.5684 (на 3 жовтня – 1080.2540)

10 RUR – 2.4881(на 3 жовтня – 2.4748).

Всі курси валют на 4 жовтня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter