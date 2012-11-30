МВФ просить Україну знизити курс гривні

Таку оцінку містить звіт Міжнародного валютного фонду, передає Радіо Свобода.

Фахівці МВФ прогнозують зниження обсягу золотовалютних резервів Національного банку України до 24 мільярдів доларів до кінця 2012 року і збереження цієї тенденції протягом двох наступних років.

На думку експертів, «це безумовно позначиться на оцінках упевненості інвесторів». Негативним тенденціям, твердять аналітики МВФ, сприятимуть внутрішні економічні проблеми, зокрема, зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів, а також об'єктивні зовнішні небезпеки.

Тим часом, українські урядовці, як і раніше, наполягають, що резервів Національного банку вистачить для підтримання стабільного курсу гривні.