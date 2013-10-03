Роботу виконавчої служби відновили на 100%, держреєстру - на 95%

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, на 72% відновлено доступ до реєстрів державних нотаріусів та на 65% - приватних нотаріусів.

На 44% відновлено роботу РАЦСів у зв’язку з початком поновлення програмного забезпечення лише в другій половині дня 3 жовтня.

На тему: Мін’юст повідомляє про відновлення роботи чотирьох держреєстрів

Роботи з відновлення діяльності державних та єдиних реєстрів Міністерства юстиції України тривають.

Деяка затримка пов`язана з особливо великою кількістю користувачів серед приватних нотаріусів, але проблему планується врегулювати в першій половині дня 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» Вадим Хоруженко у коментарі УНІАН заявив про рейдерське захоплення державних реєстрів.

За словами Хоруженка, мова йде про 18 втрачених держреєстрів, серед яких одним із основних є реєстр прав власності на нерухомість, крім того, дані про шлюби, народження, смерті.

За слова Хоруженка, маючи такі дані, «нечисті на руку люди» можуть їх легко використати у своїх цілях, оскільки перевірити справжність документів через втрачений реєстр фактично неможливо.

У відкритому зверненні «Інформаційного центру» зазначається, що «з 1 жовтня 2013 року робота усіх реєстрів Міністерства юстиції була припинена».

Разом з тим сьогодні на брифінгу міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що державні реєстри «не постраждали і є неушкодженими», оскільки жодні сторонні особи не мали до них доступу. Вона зазначила, що внаслідок несанкціонованого втручання в мережу реєстрів було зупинено маршрутизацію цих реєстрів.