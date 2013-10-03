Мін’юст повідомляє про відновлення роботи чотирьох держреєстрів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, станом на 14.00 відновлена робота реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру довіреностей. В повному обсязі поновлено роботу Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. За даними Державної реєстраційної служби України, з 13.00 повністю відновлена робота Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Як зазначає прес-служба, «швидкість відновлення роботи реєстрів нотаріусами залежить від того, наскільки оперативно користувачі звернуться до філій Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції і отримають засобами зв’язку необхідне для встановлення програмне забезпечення. Після отримання файлу процедура встановлення займає декілька хвилин».

Прес-служба наголошує, що «для відновлення роботи із реєстрами користувачам необхідно звернутись до служб підтримки відповідних філій Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції і безкоштовно отримати необхідне клієнтське програмне забезпечення».

Як повідомлялося, 3 жовтня заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» Вадим Хоруженко у коментарі УНІАН заявив про рейдерське захоплення державних реєстрів.

За словами Хоруженка, мова йде про 18 втрачених держреєстрів, серед яких одним із основних є реєстр прав власності на нерухомість, крім того, дані про шлюби, народження, смерті.

За слова Хоруженка, маючи такі дані, «нечисті на руку люди» можуть їх легко використати у своїх цілях, оскільки перевірити справжність документів через втрачений реєстр фактично неможливо.

У відкритому зверненні «Інформаційного центру» зазначається, що «з 1 жовтня 2013 року робота усіх реєстрів Міністерства юстиції була припинена».

У листі Хоруженко «від імені трудового колективу Держінформюсту» офіційно повідомляє, що «відбулася не просто хакерська атака, а рейдерське захоплення державних реєстрів - тобто, усієї конфіденційної інформації про громадян України невідомими особами».