Мін'юст повідомляє про поновлення роботи заблокованих реєстрів

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, «з метою виправлення помилок у роботі програмного забезпечення доступу до Державних реєстрів Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України розроблено поновлення клієнтського програмного забезпечення, що усуває існуючі проблеми. Для відновлення роботи із реєстрами користувачам необхідно звернутись до філій Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції і безкоштовно отримати необхідний файл».

«Консультації щодо встановлення поновлення здійснюються службою підтримки Державного підприємства», - зазначається в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ГПУ повідомила, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж Міністерства юстиції, що призвело до припинення функціонування 12 Державних та Єдиних реєстрів інформаційної мережі.

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За даними ГПУ, встановлено, що в результаті зупинення функціонування Державних реєстрів було порушено роботу державних органів, заподіяно значну майнову шкоду як державному бюджету, так і громадянам України, які не змогли укласти договори купівлі-продажу, видати довіреності, зареєструвати свої речові права та інше.

Міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що 3 жовтня Єдині та Державні реєстри запрацюють в звичайному режимі, а особи, які втрутилися у роботу комп’ютерної мережі міністерства, невдовзі постануть перед судом.

За словами Лукаш, 1 жовтня у зв’язку із технічними проблемами, які виникли під час ведення реєстрів інформаційної мережі Мін`юсту, що здійснюється державним підприємством «Інформаційний центр» Мін`юсту, унеможливився доступ до реєстрів, які забезпечують діяльність Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України, органів юстиції і нотаріусів.

За попередньою інформацією, наданою державним підприємством «Інформаційний центр» Мін`юсту, відбувся збій програмного забезпечення, яке було розроблене ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т», внаслідок чого було заблоковано діяльність усіх користувачів, які використовують вказані реєстри. Фізичні та юридичні особи були позбавлені можливості реалізувати свої конституційні права та свободи, відзначила Лукаш.

«Детальний огляд програмного забезпечення і аналіз ситуації засвідчив, що відбулось несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерного обладнання, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж Міністерства юстиції, що призвело до блокування інформації і порушення встановленого порядку її маршрутизації», - зауважила міністр.

Інформацію про вказаний злочин було невідкладно повідомлено правоохоронним органам. «Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів уже зараз можна констатувати, що винні особи невдовзі постануть перед судом», - переконана Лукаш.

На даний момент фахівцями державного підприємства «Інформаційний центр» Мін`юсту вживаються цілодобові заходи щодо невідкладного відновлення роботи реєстрів. Якість та повнота реєстрів не постраждали, і за оцінками експертів, вже 3 жовтня реєстри мають запрацювати в звичайному режимі, зазначали в міністерстві.