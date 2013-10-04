Офіційний курс гривні на 7 жовтня
19:44, 04 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
На 7 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: МВФ просить Україну знизити курс гривні
100 USD США – 799.3000 (на 4 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1086.4885 (на 4 жовтня – 1086.5684)
10 RUR – 2.4900 (на 4 жовтня – 2.4881).
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