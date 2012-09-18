Єфремов проговорився про прогнозований курс гривні до долара

Про це з посиланням на агентство Reuters повідомляє "Корреспондент".

"Курс долара розглядається в коридорі до 8,4 / $ 1", - сказав Єфремов на брифінгу в кулуарах парламенту, зсилаючись на прогноз Національного банку. Оскільки поточний ринковий курс гривні становить приблизно 8,11-8,12 / $ 1, слід очікувати девальвації національної валюти на рівні 3,5%.

"Я не планую, що будуть значні коливання курсу долара в порівнянні з тим, що дав у своїх прогнозах Нацбанк", - сказав Єфремов, відповідаючи на питання про прогнозний курсовий орієнтир, який використовувався при підготовці проекту бюджету на 2013 рік.

У той же час, прес-служби центрального банку та Міністерства фінансів відмовилися підтвердити або спростувати оприлюднений Єфремовим прогноз.

Як повідомляв УНІАН, члени уряду не назвали журналістам ціну на газ і курс долара, на яких грунтується проект державного бюджету на 2013 рік.

