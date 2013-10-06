Енергетики з’ясовують причину знеструмлення стадіону в Дніпропетровську

Як повідомили УНІАН у «Дніпрообленерго», підстанція, яка живить стадіон, належить ООО «Дніпро-арена». Що стосується безпосередньо подачі електроенергії на цю підстанцію з боку «Дніпрообленерго», то збоїв у роботі техніки компанії не зафіксовано.

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На місце події виїхали співробітники обласної енергогенеруючої компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері під час перерви між першим та другим таймом футбольного матчу з невідомих причин раптово вимкнулось світло.

Тоді уболівальники увімкнули ліхтарики на мобільних телефонах, а дехто, всупереч забороні проносити на стадіон відкриті джерела вогню, в одному із секторів запалили фаєри, в результаті дим розповсюдився на певну частину стадіону.

На ньому перебувають тисячі уболівальників. Дніпропетровська міліція запевняє, що докладе максимум зусиль для забезпечення правопорядку під час виходу людей зі стадіону.