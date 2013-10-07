У США надрукували нові купюри номіналом в $100

Федеральна резервна система запускає в обіг нову купюру номіналом в $100. Банкноти потраплять в обіг після затримки в кілька місяців, пише Russia Today.

Американські фахівці забезпечили нову купюру особливими засобами захисту, повідомляє The New York Times . Серед них - металева нитка і додаткові водяні знаки. В оформленні купюри також використана мікродрук. Деякі об'єкти змінюють колір при нахилі. Наприклад, доданий в чорнильницю (праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна) дзвін переливається кольорами від мідного до зеленого.

«Людям потрібно всього кілька секунд, щоб зрозуміти, що вони дивляться на справжню банкноту, якщо вони знають, що саме шукати», - заявив директор відділу банкнот ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Майкл Ламберт.

Нові ступені захисту підвищили вартість виробництва однієї купюри з $ 0,11 до $ 0,14