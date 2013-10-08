Дрижаку зачитали обвинувальний акт

У суді по справі "врадіївський гвалтівників" прокурор зачитав обвинувальний акт. Серед інших даних у ньому зазначено, що один з підсудних капітан Євген Дрижак приховував вдома заяви людей про крадіжки, у тому числі - мобільних телефонів та курей. Крім того, за даними прокуратури, Дрижак зберігав удома канабіс, повідомляє "Сегодня".

Нагадаємо, сьогодні відбувається суд у справі про згвалтування і жорстоке побиття мешканки Врадіївки Ірини Крашкової. У злочині звинувачують двох колишніх міліціонерів Євгена Дрижака і Дмитра Поліщука, а також таксиста Сергія Рябіненка.

На Ірину Крашкову напали в кінці червня. Дівчину силоміць заштовхали в машину, вивезли в лісосмугу, жорстоко побили і згвалтували. Своїми кривдниками Ірина назвала двох міліціонерів і таксиста. Сам Дрижак стверджує, що в цей час був на чергуванні в міліції, проте прокуратура не раз заявляла про те, що його алібі не підтвердилося. Після нападу Ірина перенесла кілька операцій.