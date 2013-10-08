В Україні до опалення підключено 90% житлових будинків - Вілкул

В Україні до опалення підключено 158 тис. 572 житлових будинки або 90% в усіх 27 регіонах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула, за завданням якого у Мінрегіоні цілодобово працює оперативно-диспечерський штаб, що координує роботу регіонів щодо початку опалювального сезону.

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За інформацією штабу, станом на 8 жовтня в Україні вже подано тепло у 39 тис. 537 закладів соціальної сфери, а саме: у 13 тис. 816 дитсадків, 19 тис. 251 учбовий заклад та 6 тис. 470 лікарень. До опалювального періоду підключено 24 тис. 156 котелень (98% від запланованої кількості).

У Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській областях до опалювального періоду підключено всі об’єкти соціальної сфери і житлові будинки.