У Львові мешканці попросили призупинити опалювальний сезон - Львівтеплоенерго
17:23, 07 жовтня 2013Суспільство
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Температура на вулиці піднялася.
У Львові теплішає / Фото: iloveukraine.com.ua
У Львові з понеділка, 7 жовтня, у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря та зверненнями мешканців, львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» заявило про призупинення подачі теплоносія в житлові будинки.
Про це сьогодні повідомили УНІАН у “Львівтеплоенерго”.
У повідомленні також зазначається, що в разі зниження температури, подачу опалення відновлюватимуть.
Як повідомляв УНІАН, до кінця цього тижня прогнозують суху і теплу погоду.
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