У Львові мешканці попросили призупинити опалювальний сезон - Львівтеплоенерго

У Львові з понеділка, 7 жовтня, у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря та зверненнями мешканців, львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» заявило про призупинення подачі теплоносія в житлові будинки.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у “Львівтеплоенерго”.

У повідомленні також зазначається, що в разі зниження температури, подачу опалення відновлюватимуть.

Як повідомляв УНІАН, до кінця цього тижня прогнозують суху і теплу погоду.