МВФ покращив прогноз зростання економіки України

Як наголошується в звіті Фонду World Economic Outlook за даними на осінь 2013 року, Україна виграє від проведення більш гнучкої курсової політики, жорсткої фіскальної дисципліни, а також зростання цін на газ для домогосподарств з одночасним проведенням структурних реформ.

"Для України, як і для низки інших країн СНД , зростають ризики виходу на ринки позикового капіталу через занадто високий показник прибутковості державних боргових паперів. Крім того, чинником економічної нестабільності можуть стати низькі ціни на сировину, зумовлені все ще слабким попитом на неї", - зазначають у Фонді.

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Згідно зі звітом, МВФ також знизив прогноз інфляції до 0% в 2013 році (раніше прогнозувався показник у 0,5%) , і до 1,9 % в 2014 році (раніше прогнозувався показник у 4,7%). Безробіття, за даними МВФ , може скласти 8 % в 2013 і 2014 році. Раніше цей показник прогнозувався на рівні 8,2 % в 2013 році і 7,9 % в 2014 році.

Публікація прогнозу зростання економіки збіглася з процесом підготовки візиту української делегації до МВФ. Як очікується, делегація відбуде до Вашингтона для переговорів 10 жовтня. Потім в Україну прибуде місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва. Представники Фонду відвідають Україну в період з 17 по 29 жовтня і проведуть дискусії в рамках консультацій за статтею 4 статей угоди з МВФ за 2013 ( в рамках нагляду) з Україною, а також здійснення постпрограммного моніторингу.

Місія оцінить макроекономічну ситуацію і обговорить з представниками влади широкий спектр питань економічної політики, а також плани на найближчий і середньостроковий періоди . Як очікується, ключовим питанням порядку денного стане необхідність поетапного підвищення ціни на газ для населення як основного чинника фінансового оздоровлення енергетичного сектору та застави підписання програми фінансування stand-by обсягом близько 15 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше, 7 жовтня, Всесвітній банк погіршив прогноз зростання економіки України за підсумками 2013 до 0% з раніше прогнозованого показника в 1%. Згідно з прогнозом Світового банку, номінальний ВВП на кінець 2013 року становитиме 1,437 трильйона гривень, рівень інфляції - 0,3%, дефіцит платіжного балансу - 7,9 % ВВП, дефіцит держбюджету - 4,5 % ВВП, зовнішній борг - 68% ВВП, у тому числі державний і гарантований державою борг - 36% ВВП. На думку економістів СБ, зростання ВВП відновиться в другому півріччі за рахунок бази порівняння і хороший урожай, але цього зростання буде недостатньо для того, щоб перекрити спад першого півріччя.