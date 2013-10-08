Наглядова рада Укртелекому звільнила керівництво компанії

Про це сказано у повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, звільнено членів правління Наталія Агаркова, Сергій Васьковський, Людмила Прутенко та Олександр Чернявський. При цьому станом на 7 жовтня 2013 інші особи на посади членів правління призначені не були.

Як повідомляв УНІАН, найбільша холдингова компанія України - група СКМ (м. Донецьк) 4 жовтня 2013 завершила операцію з купівлі національного оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком». Угода завершилася купівлею-продажем 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, «ЕСУ» володіє 92,79 % акцій «Укртелекому» (Україна).

На тему: Ахметов завершив покупку "Укртелекому"

На засіданні 8 жовтня 2013 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про продовження терміну дії ліцензії на дротове радіомовлення, а також на надання послуг з техобслуговування та експлуатації мереж дротового радіомовлення на всій території України строком на 5 років.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, що налічує понад 9,4 млн абонентів. Крім того, компанія також є лідером ринку інтернету (більше 1,4 млн абонентів).

Основним акціонером компанії є СКМ - 92,79%.

Одночасно «Укртелеком» також є оператором зв'язку третього покоління, надаючи ці послуги через компанію "ТриМоб".

За підсумками минулого року «Укртелеком» займав третю позицію на ринку телекомунікацій України з доходом більше 8,2 млрд грн.