У центрі Харкова невідомий влаштував стрілянину

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Дарвіна, поблизу станції метро «Архітектора Бекетова».

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Невідомий підійшов до чоловіка, коли той сідав в автомобіль, і двічі із травматичного пістолета вистрілив йому у стегно, після чого втік з місця злочину. Інцидент сталася біля офісу, де працює потерпілий.

Потерпілого доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група.