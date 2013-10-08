У центрі Харкова невідомий влаштував стрілянину

22:05, 08 жовтня 2013
Суспільство
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У центрі Харкова міста невідомий стріляв у чоловіка з травматичного пістолета.

пістолет / Фото : zbroya.info

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Дарвіна, поблизу станції метро «Архітектора Бекетова».

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Невідомий підійшов до чоловіка, коли той сідав в автомобіль, і двічі із травматичного пістолета вистрілив йому у стегно, після чого втік з місця злочину. Інцидент сталася біля офісу, де працює потерпілий.

Потерпілого доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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