У центрі Харкова невідомий влаштував стрілянину
22:05, 08 жовтня 2013Суспільство
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У центрі Харкова міста невідомий стріляв у чоловіка з травматичного пістолета.
У центрі Харкова міста невідомий стріляв у чоловіка з травматичного пістолета / Фото : zbroya.info
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Дарвіна, поблизу станції метро «Архітектора Бекетова».
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Невідомий підійшов до чоловіка, коли той сідав в автомобіль, і двічі із травматичного пістолета вистрілив йому у стегно, після чого втік з місця злочину. Інцидент сталася біля офісу, де працює потерпілий.
Потерпілого доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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