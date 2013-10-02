Українська делегація 10 жовтня у Вашингтоні говоритиме з МВФ про кредит

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу в Києві заявив член правління Національного банку України Олександр Дубихвіст.

«10 жовтня виїжджає делегація до Вашингтона, і діалог з МВФ буде продовжено», - сказав Дубихвіст.

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Раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю інформагентству Bloomberg заявив, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення цього року угоди з Міжнародним валютним фондом про кредит. За словами глави держави, Україна виконала всі умови надання фінансування, окрім однієї - підвищення цін на газ для населення. Разом із тим, Україна готова замінити цю умову іншою й готова до відповідних переговорів.