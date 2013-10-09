Ще шістьох українців із Сирії евакуював російський літак

Ще 6 громадян України евакуйовано з Сирії до Москви літаком МНС Росії, звідки вони на потягах відправляться на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Москві, напередодні ввечері в аеропорту «Домодєдово» українців зустрів український дипломат.

«Переліт здійснено з сирійського міста Латакія, з Сирії повернулися ще шість громадян України», - сказав він.

За словами співробітника посольства, усіх громадян України доставлено транспортом української дипломатичної місії до готелю при Посольстві України в РФ.

Він відзначив, що далі прибулі громадяни будуть направлені залізничним транспортом до місця постійного проживання в Україні. Проживання, харчування і проїзд до України забезпечує українське посольство.

За даними МЗС України, станом на кінець серпня у Сирії, залишалося близько 400 громадян України.

З початку поточного року за допомогою російської сторони з території Сирії до України повернулися більш як 100 українців.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних бойовиків.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї у передмісті Дамаску. Жертвами атаки стали понад 1,3 тис. осіб.