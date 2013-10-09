На Дніпропетровщині інспектор конвойної служби торгував наркотиками

Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області спільно з обласною прокуратурою та департаментом внутрішньої безпеки МВС затримали старшого інспектора взводу конвойної служби Дніпродзержинського міськуправління міліції, який збував наркотики наркозалежним особам.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в області, 29-річного конвоїра затримали на минулому тижні «на гарячому» під час реалізації марихуани на території однієї з шкіл Дніпропетровська.

За інформацією УСБУ, є підозра, що старший інспектор міг збувати наркотики підсудним.

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Під час обшуку за місцем проживання працівника міліції він добровільно видав 12 пакунків з марихуаною та 20 тис. грн, отриманих від реалізації наркотичних речовин.

Затриманому конвоїру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.