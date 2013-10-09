Завтра в Україні без опадів
13:52, 09 жовтня 2013Суспільство
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Завтра, 10 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів
Завтра опадів не буде / Фото Н. Кондратенко
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ очікується лише вдень у Карпатах та на Закарпатті.
Вночі та вранці тумани (у північній частині де-не-де). Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
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Температура вночі 5-10°, в Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°; вдень 11-16° тепла, в Криму до 20°.
У Києві та Київській області завтра без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.
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