Завтра в Україні без опадів

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ очікується лише вдень у Карпатах та на Закарпатті.

Вночі та вранці тумани (у північній частині де-не-де). Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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Температура вночі 5-10°, в Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°; вдень 11-16° тепла, в Криму до 20°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.