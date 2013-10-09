В Україні поменшало арештантів на понад 40% - МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, такі данні навів перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гончаров під час зустрічі з делегацію Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

За словами Гончарова, з початку року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано понад 1,1 млн заяв і повідомлень про злочини. Він зазначив, що щомісяця в Україні реєструється 132 тис. правопорушень, або майже 4,4 тис – за добу.

Гончаров поінформував представників Єврокомітету, що "новий КПК реалізував у собі ряд прогресивних положень, спрямованих на забезпечення прав учасників кримінального процесу". У першу чергу, як наголосив Гончаров, це стосується реального забезпечення прав громадян шляхом закріплення принципу змагальності сторін, ефективного забезпечення права на захист і обов'язкової участі в судочинстві виключно професійного захисника – адвоката.

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Крім того, за його словами, було усунуто дублювання одних і тих самих процесуальних дій, введений в кримінальне судочинство інститут угод. Тобто, мова йде про примирення між потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим, а також про укладення угоди щодо визнання провини – між підозрюваним, обвинуваченим та прокурором. Це дозволило враховувати інтереси потерпілої сторони, а також зменшило застосування до громадян репресивних заходів кримінально-правового характеру.

Як зазначив Гончаров, в Україні почали застосовуватися нові види запобіжних заходів – домашній арешт, особисте зобов'язання, особиста порука. Так, особисте зобов'язання обрано стосовно 27 тисяч підозрюваних, що становить майже дві третини від загальної кількості обраних запобіжних заходів. Домашній арешт був обраний щодо 4,4 тисяч підозрюваних, застава – стосовно 737 осіб, особиста порука – щодо майже 500 підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінально-процесуальний кодекс набув чинності 20 листопада 2012 року.