Офіційний курс валют на 10 жовтня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Згідно з інформацію офіційного сайту Національного банку України, на 10 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: Читайте також: Дефолт США може обвалити курс долара до 4 гривень 100 USD США – 799.3000 (на 9 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1080.2540 (на 9 жовтня – 1085.1297) 10 RUR – 2.4699 (на 9 жовтня – 2.4747) Всі курси валют на 10 жовтня

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