Офіційний курс валют на 10 жовтня
20:42, 09 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Курс валют НБУ / Фото : ZN.UA
Згідно з інформацію офіційного сайту Національного банку України, на 10 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 9 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1080.2540 (на 9 жовтня – 1085.1297)
10 RUR – 2.4699 (на 9 жовтня – 2.4747)
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