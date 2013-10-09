Офіційний курс валют на 10 жовтня

20:42, 09 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

гривня гроші / Фото : ZN.UA

Згідно з інформацію офіційного сайту Національного банку України, на 10 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 9 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1080.2540 (на 9 жовтня – 1085.1297)

10 RUR – 2.4699 (на 9 жовтня – 2.4747)

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