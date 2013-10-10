На Тернопільщині негода зруйнувала дах палацу ХІХ сторіччя

У Коропці Монастириського району Тернопільській області внаслідок негоди обвалився дах в палаці Бадені кінця 19 сторіччя.

Як повідомив УНІАН начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури, релігій і національностей облдержадміністрації Ярослав Пелихатий, інцидент стався днями внаслідок негоди.

«Один із шпилів палацу під час вітру впав і повністю обвалив дах, який і так перебував в аварійному стані. Зараз пам’ятку закрили для туристів, оскільки є загроза подальшого руйнування споруди. Подивитися на палац можна лише ззовні», – розповів Пелихатий.

За його словам, наразі ремонтні роботи у палаці не ведуться через брак коштів, відтак під час дощів намокають внутрішні приміщення палацу.

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«Як мінімум необхідно 100 тис. грн, щоб усунути наслідки обвалу. На капремонт потрібно значно більше коштів. Однак обласна рада, у власності якої перебуває палац, не може забезпечити фінансування. Пояснюють тим, що досі не затверджений бюджет області, як наслідок грошей взяти ніде. Продовжуємо з ними переговори, адже ця проблема потребує оперативного втручання та вирішення», – наголосив Пелихатий.

Як повідомляв УНІАН, у квітні внаслідок браку належного догляду у Ниркові на Тернопільщині обвалилася одна з кам’яних веж Червоногородського замку.

Довідка УНІАН. Палац Бадені є історичною пам’яткою архітектури місцевого значення. Збудований наприкінці 19 ст. у стилі віденського ренесансу, був родинною резиденцією маршалка Галицького сейму, графа Станіслава Марціна Бадені.