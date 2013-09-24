Символ Криму замок «Ластівчине гніздо» законсервують

Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з охорони культурної спадщини, "з 1 жовтня відвідання палацу-замку призупинять на зимовий період. Буде введено більш суворий режим допуску на майданчик перед палацом, попередньо фахівці визначать і захистять найбільш небезпечні ділянки на майданчику".

Крім того, пам'ятку архітектури та історії в середу, 25 вересня, закриють на день для проведення проектних робіт із реконструкції.

«Ластівчине гніздо» - замок у готичному стилі, побудований на прямовисній скелі в 1912 році як дача нафтопромисловця барона Штейнгеля.

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Фахівці виявили тріщини в плиті-фундаменті, де розташовані замок і оглядовий майданчик. У планах - зміцнення скелі.