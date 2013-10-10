У львів'янина, що скаржився на знущання міліції, знайшли очні краплі з наркотиками

У Дмитра Флекмана, який заявив, що його побили міліціонери, знайшли очні краплі польського виробництва, у складі яких міститься наркотична речовина (бупренорфін). Про це розповів на брифінгу начальник головного управління МВС у Львівській області Олександр Рудяк.

Львів'янин Дмитро Флекман стверджує, що співробітники Львівського міського управління міліції побили його і морально принизили, пише Комсомольска правда.

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Представники міліції вилучили у нього светр, на який, за твердженням затриманого, міліціонери справили нужду. Речовий доказ буде відправлено на експертизу.

Співробітники міліції, яких потерпілий звинувачує у знущаннях над ним, від роботи не відсторонені, а перевіркою займається прокуратура. Тому, за словами керівника обласної міліції, - міліцейське відомство вплинути на цей процес не може. Але, якщо буде встановлено, що заява громадянина Флекмана була неправдивою, буде відкрито кримінальне провадження.

Головний міліціонер заявив, що ознак знущань над Дмитром Флекманом він не побачив, і його дивує сам факт, коли з пошкодженим куприком потерпілий ходив містом і роздавав інтерв'ю журналістам. Не встановило службове розслідування і фактів, які стосуються словесних антисемітських принижень.