Кіровоградського міліціонера засуджено на 4 роки за побиття затриманого

У Кіровограді міліціонер побив затриманого і отримав 4 роки в'язниці за це.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, інспектор ППС при Кіровоградському МВ УМВС України обвинувачувався прокуратурою в перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством. Прокуратурою було повністю доведено його вину в побитті місцевого жителя.

Спочатку суд першої інстанції постановив вирок, за яким міліціонера було засуджено до звільнення від покарання з 3-річним випробувальним терміном. На це рішення прокуратура м. Кіровограда подала апеляцію через м’якість вироку.

Наразі, апеляційним судом Кіровоградської області скасовано попередній вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда. Підсудному призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі зі штрафом у 11,900 тис. грн, позбавленням звання і права протягом трьох років обіймати посади в правоохоронних органах.

Вирок суду стосовно інспектора набув законної сили минулого тижня.