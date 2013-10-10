Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Про це повідомив представник Нобелівського комітету у Швеції.

Премію письменниця отримала як майстер "короткого оповідання", повідомляє офіційний сайт премії.

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Мунро - перший в історії канадський письменник, який отримав Нобелівку; рідна для неї мова - англійська. Крім того, вона 13-та жінка-лауреат в історії літературної премії. У 2009 році Мунро стала лауреатом іншої престижної міжнародної нагороди - Міжнародного «Букера», повідомляє Lenta.ru.

Влітку 2013 року 82-річна Мунро оголосила, що йде з літератури: збірка оповідань «Дороге життя» (Dear Life), що вийшла восени 2012 року, має стати її останньою книгою.