Названо лауреата Нобелівської премії з літератури
14:04, 10 жовтня 2013Суспільство
1975 0
Нобелівську премію з літератури-2013 отримала канадська письменниця Еліс Мунро (Alice Munro)
Еліс Мунро
Про це повідомив представник Нобелівського комітету у Швеції.
Премію письменниця отримала як майстер "короткого оповідання", повідомляє офіційний сайт премії.
На тему: Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики
Мунро - перший в історії канадський письменник, який отримав Нобелівку; рідна для неї мова - англійська. Крім того, вона 13-та жінка-лауреат в історії літературної премії. У 2009 році Мунро стала лауреатом іншої престижної міжнародної нагороди - Міжнародного «Букера», повідомляє Lenta.ru.
Влітку 2013 року 82-річна Мунро оголосила, що йде з літератури: збірка оповідань «Дороге життя» (Dear Life), що вийшла восени 2012 року, має стати її останньою книгою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter